وفد من منظمة "فور شباب" يزور جمعية "غزي ديستك"

غزة/سما/

قام وفد من منظمة فور شباب العالمية مكتب فلسطين بزيارة جمعية غزي ديستك، حيث شارك بالوفد مديرة مكتب المنظمة فاطمة الدريملي ، و مدير البرامج معتز برزق ، و مسؤول الأنشطة معين صيام ، و مسؤولة الإعلام زينات عياد ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وآليات تطبيق برامج ومشاريع مشتركة في المرحلة القادمة، في حين استقبلهم المهندس هاني ثريا مدير مكتب جمعية غزي ديستك.

وقالت الدريملي:" إن الزيارة تأتي بهدف بحث سبل وفتح آفاق التعاون بين المنظمة والجمعية لخدمة المجتمع الفلسطيني عامة والشباب خاصة، مشيرة أن المنظمة تسعى لتطوير الخدمات التي تقدمها للشباب في المجالات العلمية والعملية المختلفة".

وأشادت بدور الجمعية وعملها البارز في خدمة المجتمع الفلسطيني، مؤكدة على أهمية التعاون البناء بين المنظمة والجمعية لتطبيق برامج ومشاريع مشتركة لخدمة الشباب الفلسطيني.

من جهته تحدث برزق عن المنظمة وأهدافها وبرامجها، مستعرضاً أهم الإنجازات والمشاريع التي تقدمها المنظمة للمجتمع وللشباب الفلسطيني خاصة، مبيناً أن المنظمة تهدف إلى خدمة الشباب الفلسطيني وتطوير قدراتهم وتعزيز دورهم في المجتمع.

بدوره شكر المهندس هاني ثريا المنظمة على الدور الكبير التي تبذله لخدمة الشباب الفلسطيني، مؤكدا على أهمية التعاون والشراكة لتطوير قدرات الشباب وتنمية خبراتهم.