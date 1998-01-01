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الديمقراطية وحماس تؤكدان على ضرورة العمل المشترك لمواجهة "صفقة القرن"

الخميس 11 أكتوبر 2018 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية وحماس تؤكدان على ضرورة العمل المشترك لمواجهة "صفقة القرن"



غزة/سما/

 التقى، اليوم الخميس، وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤولها في القطاع صالح ناصر، وعضوية أعضاء المكتب السياسي زياد جرغون، وسمير أبو مدللة، وعضو اللجنة المركزية محمود خلف مع وفد حركة حماس برئاسة يحيى السنوار عضو المكتب السياسي ومسئول الحركة في قطاع غزة، وعضوية د. خليل الحية وسهيل الهندي أعضاء المكتب السياسي، ومشاركة الأخوة أعضاء مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس – أبوبكر نوفل ، وجمال أبو هاشم وعلى العامودي وحمزة أبو شنب.

وبحث الوفدان آخر التطورات السياسية وما تتعرض له القضية من مخاطر، وخاصة صفقة القرن، ضرورة مواجهتها بصف موحد وبسياسة موحدة بديلة عن سياسة الارتهان لاتفاقات أوسلو، واستراتيجية بديلة تقوم على المقاومة في الميدان، وتدويل القضية الفلسطينية، والعمل المشترك لكسر الحصار الظالم المفروض على شعبنا من قبل الاحتلال، واستمرار مسيرات العودة والحفاظ على جماهيريتها وزخمها.

وشدد الوفدان على ضرورة العمل المشترك وتطويره بما يعزز المواجهة والتصدي لصفقة القرن والحفاظ على مشروعها الوطني بالدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وتقرير المصير.

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