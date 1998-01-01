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توقعات بتوقف الإنترنت عن ملايين المستخدمين خلال ساعات

الخميس 11 أكتوبر 2018 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات بتوقف الإنترنت عن ملايين المستخدمين خلال ساعات



وكالات/سما/

يتوقع أن يتوقف الإنترنت عن العمل في العديد من المناطق في العالم خلال الساعات القادمة لمدة 48 ساعة، بسبب بعض الإجراءات الأمنية الخاصة بحماية الشبكات.

وستقوم هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام بتبديل مفتاح التشفير، الذي يساعد على حماية نظام أسماء النطاق (DNS)، الذي يساعد مستخدمي الشبكة العنكبوتية في الوصول إلى ما يبحثون عنه في الإنترنت.

وأشار خبراء إلى أن التأثير الفعلي للعملية سيكون في 11 أكتوبر، وربما يتأثر البعض خلال الـ48 ساعة من بدء العملية، حيث سيواجه بعض المستخدمين مشكلات في الوصول إلى الشبكة إذا كانوا يستخدمون خادماً قديماً، إضافة إلى بطء في تحميل بعض صفحات الإنترنت.

وكانت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام أجرت بعض الاختبارات الأولية، والتي أظهرت أن عملية الاستبدال ستخلق الحد الأدنى من المشاكل.

وذكرت الهيئة أن تغيير مفاتيح التشفير أصبح إجراء ضروريا نتيجة التهديدات المتزايدة لبنية الإنترنت التحتية.

وهيئة الإنترنت للأسماء والأرقام هي منظمة دولية غير ربحية تتولى مسؤولية توزيع مجالات العناوين في بروتوكول الإنترنت، وتخصيص معرّفات البروتوكول.

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