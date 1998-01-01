الكيالي: الحكومة صرفت منحة مالية لـ2000 أسرة من الشهداء والجرحى

غزة/سما/

قال يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية في غزة إن وزارته صرفت اليوم منحة مالية لعدد 2000 أسرة من أسر الشهداء والجرحى في قطاع غزة.

وأكد الكيالي في تصريح صحفي" أن هذه المنحة المالية تأتي برغم الضائقة المالية التي تعيشها الحكومة وبرغم قلة الإيرادات، مستدركا أن الحكومة تولي الشهداء والجرحى اهتماماً خاصاً وأنها آثرت بأن تُقدم جزءً من حق هؤلاء الأبطال من الشهداء والجرحى من خلال هذه المنحة المالية.

وأعرب عن أمل الحكومة في تغطية جميع الشهداء والجرحى الذين أصيبوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال مشاركتهم في مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.