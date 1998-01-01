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التربية تستنكر اقتحام الاحتلال مدرسة "ابزيق" جريمة جديدة

الخميس 11 أكتوبر 2018 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تستنكر اقتحام الاحتلال مدرسة "ابزيق" جريمة جديدة



رام الله/سما/

 استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة التحدي 10 "ابزيق" بمديرية تربية طوباس، والعبث بالغرف الصفية، والتحقيق مع المعلمين بعد أن صادرت بطاقاتهم الشخصية، والتقطت الصور داخل المدرسة.

ووصفت الوزارة في بيان، عملية الاقتحام بجريمة بشعة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق التعليم ومؤسساته.

وأكدت أن اعتداء الاحتلال وانتهاكاته بحق مدارس "التحدي" التي شيدتها الوزارة في المناطق المستهدفة والنائية لن تثني عزيمة أبناء الأسرة التعليمية وإصرارهم على مواصلة تعليم الطلبة وضمان حقهم في التعليم الآمن.

ودعت كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال بحق التعليم، والعمل على فضحها.

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