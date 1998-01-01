جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الحوار الجزائرية " تمنح الأسرى صفحة خاصة ضمن صفحات الجريدة

الخميس 11 أكتوبر 2018 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الحوار الجزائرية " تمنح الأسرى صفحة خاصة ضمن صفحات الجريدة



الجزائر- سما-

قرر المدير العام ومسؤول النشر فى صحيفة الحوار الجزائرية الاعلامى محمد يعقوبى،  منح قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الصهيونى، صفحة يومية  في عددها الذي يصدر في كامل التراب الجزائري، تقديراً لتضحيات الأسرى فى سجون العدو الصهيونى،  وقال مسؤول ملف الأسرى بسفارة دولة فلسطين لدى الجزائر الشقيقة، الاخ الاسير المحرر خالد صالح (عزالدين) أن صحيفة الحوار الجزائرية ومدير النشر فيها الاستاذ يعقوبى  قررا منح أسرانا يومياً صفحة أوأكثر تحت عنوان: صوت الأسير، إضافة إلى زاوية ثابتة لاخبار الاسرى على الموقع الرسمى لجريدة الحوار الجزائرية.

واشار الاخ خالد صالح ( عزالدين )  إلى أن الإعلام الجزائري بكافة عناوينه المكتوبة والمسموعة والمرئية يساند قضية الأسرى الفلسطينيين فى السجون والمعتقلات الأسرائيلية ويعتبرها قضيته كما القدس الشريف، ويمنحها اهتماما خاصا  إلى جانب كل القضايا المتعلقة بقضية فلسطين وشعبها، ويهتم بمتابعة أخبار فلسطين أولا بأول ومنحها الأولوية.

لتشكل استثناءا ودور رياديا في رسالة سفارات فلسطين للعالم ، وقال صالح ” ان السفارة بذلت جهدا كبيرا في ابراز ملف الاسرى انطلاقا من شعورها بالواجب والمسؤولية الوطنية في ظل التهميش والهجمة الشرسة لادارة السجون حتى اصبح حضور يومي للاسرى في كل وسيلة اعلام وبيت جزائري”، واضاف ” خلال الشهرين الماضيين ، تفاعلت جميع الصحف الصادرة بالجزائر مع قضية الاسرى ، وبدات اهم الصحف باصدار ملاحق اسبوعية وصفحات  منتظمة منها جريدة  " العالم للادارة  “ وجريدة صوت الاحرار ” وجريدة البلاد الجزائرية  ، وجريدة المواطن  وجريدة الشروق وجريدة الوسط  وجريدة أخبار اليوم وجريدة السلام اليوم وجريدة الشعب وجريدة التحرير وجريدة الأتحاد  وغيرها  من الصحف الجزائرية .

وتابع” ان تجربة الاعلام الجزائري تشكل نقلة هامة يجب ان تعمم على كافة سفارات دولة فلسطين في العالم للانتصار لقضية الاسرى وترجمتها بشكل صحيح يساهم في حشد الراي العام الدولي على طريق حرية الاسرى والوطن “.

أخبار ذات صلة

ياسر عرفات - ارشيف

فيسبوك تغلق صفحة حركة فتح بسبب صورة لـ "ياسر عرفات"

صفحة الأمن الداخلي

غزة : اعتقال عميل مع الاحتلال من خلال رسالة عبر صفحة " الأمن الداخلي "

مصالحة -ارشيفية

القاهرة تمنح فتح وحماس أسبوعاً لحل خلافاتهما وتكشف عن خططها لخدمة المصالحة "لوجستيا"

مستوطنة - ارشيف

الاحتلال يصادر أراض بملكية فلسطينية خاصة لصالح مستوطنة "عوفرا" قرب رام الله

فيوجن

"فيوجن" تطلق حملة تخفيض خاصة لمشتركي الانترنت في ظل انقطاع رواتب موظفي غزة

0d0cef51e43696b3e32c45047ff7e560

أبو عيطة لـ"سما": فتح لا تريد حرف البوصلة عن أولوياتنا الوطنية للتضامن مع الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

طالع.. أسماء جرحى وشهداء مسيرات العودة المقرر صرف مساعدات نقدية

موقع بريطاني يكشف تفاصيل”مروعة” لعملية تصفية خاشقجي داخل القنصلية السعودية

ترامب : أريد إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض وسنعرف الحقيقة

حماس : ارادة الشعب انتصرت على كل محاصريه بدخول الوقود القطري لغزة

"بتوجيهات" من الشيخ تميم .. قطر تتبرع بـ 150 مليون دولار لغزة

شاهد ..على هذه النقاط تبني أنقرة تحقيقاتها في اختفاء خاشقجي

نتنياهو يهاجم اوردوغان ويصفه بالديكتاتور و هذا ما قاله ..

الأخبار الرئيسية

نابلس : اصابة جندي اسرائيلي ومستوطنة في عملية طعن قرب حاجز حوارة وفرار المنفذ

نفق

صور: جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن إحباط نفق "متشعب" لحماس وسط قطاع غزة

بينت - ارشيف

بينت: تحسين أوضاع غزة لن يجدي نفعاً ويجب استعادة السيادة في محيطها

شعار لقطر

كان العبرية: قطر تبلغ حماس: ان قطع أبو مازن مساعدات غزة، نحن سنمول الناقص

ارشيفية

وزير بالكابينت الإسرائيلي : الوقود القطري سيطفئ نار غزة