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وزير الصحة عواد يجتمع بنقابة الصيادلة

الخميس 11 أكتوبر 2018 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

اجتمع وزير الصحة د. جواد عواد اليوم، بوفد من نقابة الصيادلة في مكتبه برام الله، حيث قام الوفد بتكريم الوزير تقديراً لجهوده الحثيثة في دعم ونهضة القطاع الصحي بالوطن.

وتناول الاجتماع الحديث عن خريجي الصيدلة الجدد وترخيص الصيدليات، وقد تم الإتفاق على تشكيل لجنة للبحث في هذه الأمور بهدف الخروج بحلول مناسبة وآلية لاستيعاب الخريجين الجدد وترخيص الصيدليات، على أن تخرج هذه اللجنة بتوصيات تُقَدَّم إلى وزير الصحة قبل نهاية العام الجاري.

وترأس اللجنة وكيل وزارة الصحة د. أسعد الرملاوي، وعضوية نقيب الصيادلة د. أيمن خماش وأعضاء النقابة، د. محمد دوفش و د. ناصر نمر و د. محمد شقير ومن وزارة الصحة، د. رانيا شاهين مدير عام الصيدلية، و د. عبد الله الأحمد مدير وحدة الإجازة والتراخيص، و المستشارة القانونية في الوزارة أ. أروى التميمي، ومدير معهد الصحة العامة د. رند سلمان.

وشكر الوزير الوفد، مؤكدا على أن وزارة الصحة تعمل بكل السبل بهدف توفير أفضل الخدمات الصحيّة للمواطنين.
 

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