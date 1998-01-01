هنية يستقبل وفد حركة المبادرة الوطنية برئاسة البرغوثي بغزة

غزة / سما /

استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي في مكتبه بغزة.

حضر اللقاء بجانب وفد المبادرة، عدد من قيادات الحركة في قطاع غزة بينهم عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، والدكتور باسم نعيم.

وكان البرغوثي، وصل على رأس وفد من حركة المبادرة الوطنية إلى قطاع غزة مساء أمس الأربعاء، عن طريق معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية.

وقال البرغوثي: "إننا جئنا لنتواصل مع أهلنا في قطاع غزة، عن طريق مصر الشقيقة التي نشكرها، لأن الاحتلال لا يسمح لنا بالمرور عبر معبر بيت حانون (إيرز)".

وأضاف: "سعيدون بالوصول أخيراً إلى قطاع غزة والتواصل مع أهلنا فيه، والاطلاع على ظروفهم الصعبة، وعلى نضال مقاومتهم الشعبية الباسلة، بعد انقطاع إجباري، منذ أن كنا معهم أثناء عدوان ٢٠١٤".

وأكد أن الشعب الفلسطيني يخوض مقاومة شعبية ونضالاً واحداً ومشتركاً، سواء في مسيرات العودة أو في الخان الأحمر والقدس، وغيرها من مواقع الكفاح".