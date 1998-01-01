أبو شهلا: تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في نوفمبر المقبل

رام الله /سما/

اكد وزير العمل الفلسطيني "رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي" مأمون أبو شهلا اليوم الخميس بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي بشهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال أبو شهلا، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مؤسسة الضمان برام الله إن: "تطبيق قانون الضمان يأتي انطلاقًا من أهمية تمكين المواطن، وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، وانسجامًا مع المعايير الدولية والعربية، واعتبار الضمان حقًا أساسيًا من حقوق المواطن".

وأضاف أبو شهلا أن التطبيق الفعلي للقانون "جاء بعد استكمال جاهزية المؤسسة من حيث المقر والموظفين والأنظمة، لغايات توريد الاشتراكات عن العاملين المسجلين اعتبارًا من رواتب شهر تشرين ثاني المقبل" موضحا أن التطبيق الفعلي الإلزامي للقانون لا يعني أنه غير قابلا للتعديل، وإنما سيخضع للتقييم والتحسين والتطوير.

وقال إن القانون سيحقق العدالة لأكثر من مليون عامل فلسطيني، إضافة لآلاف العمال الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة، وتحصيل حقوقهم المتراكمة منذ عام 1970 موضحا أن "القانون سيرسخ الحياة الكريمة للعمال ويحميهم من المخاطر التي تهدد مصدر رزقهم، سواءً كانوا على رأس عملهم أو بعد بلوغ سن التقاعد".

وأثار قانون الضمان الاجتماعي موجة احتجاجات شعبية فور إصداره العام الماضي، ما دفع الحكومة للتراجع عن بنود فيه وتعديلها وفق مطالب ممثلي العمال والنقابات المختلفة في الضفة، لكن ذلك لم يُبدد المخاوف.