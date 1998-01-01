جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو شهلا: تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في نوفمبر المقبل

الخميس 11 أكتوبر 2018 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو شهلا: تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في نوفمبر المقبل



رام الله /سما/

اكد وزير العمل الفلسطيني "رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي" مأمون أبو شهلا اليوم الخميس  بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي بشهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال أبو شهلا، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مؤسسة الضمان برام الله إن: "تطبيق قانون الضمان يأتي انطلاقًا من أهمية تمكين المواطن، وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، وانسجامًا مع المعايير الدولية والعربية، واعتبار الضمان حقًا أساسيًا من حقوق المواطن".

وأضاف أبو شهلا أن التطبيق الفعلي للقانون "جاء بعد استكمال جاهزية المؤسسة من حيث المقر والموظفين والأنظمة، لغايات توريد الاشتراكات عن العاملين المسجلين اعتبارًا من رواتب شهر تشرين ثاني المقبل" موضحا أن التطبيق الفعلي الإلزامي للقانون لا يعني أنه غير قابلا للتعديل، وإنما سيخضع للتقييم والتحسين والتطوير.

وقال إن القانون سيحقق العدالة لأكثر من مليون عامل فلسطيني، إضافة لآلاف العمال الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة، وتحصيل حقوقهم المتراكمة منذ عام 1970 موضحا  أن "القانون سيرسخ الحياة الكريمة للعمال ويحميهم من المخاطر التي تهدد مصدر رزقهم، سواءً كانوا على رأس عملهم أو بعد بلوغ سن التقاعد".

وأثار قانون الضمان الاجتماعي موجة احتجاجات شعبية فور إصداره العام الماضي، ما دفع الحكومة للتراجع عن بنود فيه وتعديلها وفق مطالب ممثلي العمال والنقابات المختلفة في الضفة، لكن ذلك لم يُبدد المخاوف.

#غزة #رام الله #ابو شهلا #قانون الضمان

أخبار ذات صلة

كهرباء غزة - ارشيف

ابو شهلا : السلطة سترفع الاجراءات العقابية عن كهرباء غزة قريبا

مأمون ابو شهلا

ابو شهلا: خطة طويلة لتخليص غزة من وضعها غير الطبيعي الذي تعيشه الآن

غزة: الاعتداء على القيادي الفتحاوي فيصل أبو شهلا والهيئة القيادية العليا تستنكر

ابو شهلا- ارشيف

أبو شهلا: أنباء سعيدة تتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني ستصدر مع شهر رمضان المبارك

ابو شهلا:اطراف تحاول جعل حياة الناس صعبة في غزة...وبرهوم يقترح مجلس اعلى للطاقة

جامعة الاقصى -ارشيفية

صيدم يؤجل زيارته لـ"غزة" والمهندس علي ابو شهلا رئيسا لمجلس الامناء

الأكثر قراءة اليوم

طالع.. أسماء جرحى وشهداء مسيرات العودة المقرر صرف مساعدات نقدية

موقع بريطاني يكشف تفاصيل”مروعة” لعملية تصفية خاشقجي داخل القنصلية السعودية

ترامب : أريد إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض وسنعرف الحقيقة

حماس : ارادة الشعب انتصرت على كل محاصريه بدخول الوقود القطري لغزة

"بتوجيهات" من الشيخ تميم .. قطر تتبرع بـ 150 مليون دولار لغزة

شاهد ..على هذه النقاط تبني أنقرة تحقيقاتها في اختفاء خاشقجي

نتنياهو يهاجم اوردوغان ويصفه بالديكتاتور و هذا ما قاله ..

الأخبار الرئيسية

نابلس : اصابة جندي اسرائيلي ومستوطنة في عملية طعن قرب حاجز حوارة وفرار المنفذ

نفق

صور: جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن إحباط نفق "متشعب" لحماس وسط قطاع غزة

بينت - ارشيف

بينت: تحسين أوضاع غزة لن يجدي نفعاً ويجب استعادة السيادة في محيطها

شعار لقطر

كان العبرية: قطر تبلغ حماس: ان قطع أبو مازن مساعدات غزة، نحن سنمول الناقص

ارشيفية

وزير بالكابينت الإسرائيلي : الوقود القطري سيطفئ نار غزة