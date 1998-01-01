كهرباء غزة تؤكد :جدول التوزيع كما هو " 4 وصل مقابل 16 قطع" في كافة محافظات القطاع

غزة / سما/

اكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة إنه لا تغير في جدول الكهرباء المعمول فيه منذ الفترة الأخيرة الماضية، نافية أن يكون قد وصلتها أية كميات كهرباء جديدة من محطة التوليد الوحيدة، حتى بعد دخول شاحنات من الوقود اللازم لها منذ ثلاثة أيام.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت في تصريحات له اليوم "لم تصلنا أية كميات جديدة من الكهرباء ولا تغيير على جدول الكهرباء المعمول به وهو 4 ساعات وصل مقابل 16 قطع مع بعض الزيادات" مؤكدا أن أي جهة لم تتواصل مع شركة التوزيع سواء سلطة الطاقة أو غيرها ولم تصل الشركة أية معلومات حول تحسن وضع كميات الطاقة المتوفرة.

ونفى ثابت كافة الأخبار التي تتحدث عن تغيير في الجدول لثماني ساعات وصل مقابل ثماني قطع، مؤكدًا أن الشركة لا علاقة لها بملف الوقود وهي شركة تستلم كهرباء فقط.