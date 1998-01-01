الحساينة يبحث مع الوكالة الايطالية تنفيذ مشروع مركز التدريب على السلامة

رام الله / سما /

بحث وزير الأشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة، اليوم الخميس، مع مدير الوكالة الايطالية "CESF" مورينو كابوراليني، التعاون في مجال انشاء مركز التدريب على السلامة العامة في قطاع غزة.

وناقش الحساينة مع مدير الوكالة الايطالية، إمكانية إنشاء مركز جديد للتدريب على السلامة العامة في قطاع غزة، وأبدى الايطاليون استعدادهم لتمويل إنشائه.

وقال إن الوزارة ستقدم الدعم والمتابعة خطوة بخطوة لهذا العمل والتعاون من أجل اظهاره الى النور في قطاع غزة، كونه يعمل على تطوير ورفع كفاءة الكادر الوظيفي.

وكانت وزارة الاشغال اتفقت مع الوكالة الايطالية على تنفيذ مشروع مركز التدريب على السلامة العامة في رام الله، عبر تمويل ايطالي بتكلفة حوالي 1.2 مليون دولار.