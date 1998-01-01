اصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم طعن جنديين على حاجز حوارة جنوب نابلس

نابلس / سما /

اصيب شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي بزعم قيامة بطعن جنديين اثنين على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.وقالت القناة السابعة الاسرائيلية ان اصابة احد الجنديين خطيرة للغاية.

يتبع -