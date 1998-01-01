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اصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم طعن جنديين على حاجز حوارة جنوب نابلس
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اصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم طعن جنديين على حاجز حوارة جنوب نابلس
الخميس 11 أكتوبر 2018 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس / سما /
اصيب شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي بزعم قيامة بطعن جنديين اثنين على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.وقالت القناة السابعة الاسرائيلية ان اصابة احد الجنديين خطيرة للغاية.
يتبع -
#الاحتلال الاسرائيلي
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