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اصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم طعن جنديين على حاجز حوارة جنوب نابلس

الخميس 11 أكتوبر 2018 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم طعن جنديين على حاجز حوارة جنوب نابلس



نابلس / سما /

 

 اصيب شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي بزعم قيامة بطعن جنديين اثنين على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.وقالت القناة السابعة الاسرائيلية ان اصابة احد الجنديين خطيرة للغاية.
يتبع - 
#الاحتلال الاسرائيلي #اصابة #طعن

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