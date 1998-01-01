جامعة الأقصى تستقبل وفداً من رؤساء الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين بالمحافظات الجنوبية

غزة / سما /

استقبل رئيس الجامعة د. كمال العبد الشرافي، وفد يضم رؤساء الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين بالمحافظات الجنوبية لقطاع غزة .

في بداية حديثة شكر د. الشرافي وفد رؤساء الهيئة على تلك اللفتة الطيبة، مؤكداً على أهمية التضامن وتكاتف الجهود للحفاظ على المؤسسات الوطنية، مبيناً أن جامعة الأقصى هي جامعة الدولة وجامعة الكل الفلسطيني تخدم جميع شرائح المجتمع بما يحقق مصلحة العليا للجميع.

في نهاية حديثه شدد على الدور الريادي للهيئة الوطنية للمتقاعدين والجهد الذي يبذلوه ومساهمتهم في بناء المؤسسة العسكرية والوطنية في شتى أفرعها .

من جهته شدد رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين فرع خان يونس اللواء دمَر الفرا على دور جامعة الأقصى في خدمة المجتمع المحلي، وتميزها بالقيادة الحالية المتمثلة برئيسها معالي د. كمال الشرافي، باعتباره قامةً وطنية يسعى لتحقيق الوحدة الوطنية، مشيراً إلى دعمه للمؤسسات التعليمية التي تخدم أبناء الوطن وعلى رأسها جامعة الأقصى .