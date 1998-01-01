جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. مقالات

غزة والأمن القومي المصري ... أشرف صالح

الخميس 11 أكتوبر 2018 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة والأمن القومي المصري ... أشرف صالح



سؤال يعيش مع الفلسطينيين وخاصة في غزة , أحيانا يبقى قيد الصمت لأشخاص لا يحبون الحديث في السياسة , وأحيانا يجهرون به من يحبون الحديث في السياسة , وهو , لماذا مصر مصرة على تحقيق المصالحة ؟ ورغم الفشل في محاولات متقطعة منذ إثنا عشر عاما , والفشل في محاولات متواصلة منذ أكتوبر العام الماضي , إلا أن مصر مصرة على مواصلة جهودها , ولم ولن تتوقف بحسب تصريحاتهم .

إن ملف المصالحة مرتبط ارتباطا وثيقا بملف الأمن القومي المصري , لاعتبارات كثيرة منها سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية , وعندما نتحدث عن مصالحة فنحن نتحدث عن ملف يعتبر مدخل رئيسي لتحقيق أمن مصر القومي عبر بوابة معبر رفح وإثنا عشر كيلوا متر من الحدود الفاصلة بين غزة ومصر , فغزة أصبحت شريكة في ملف الأمن القومي المصري , سواء كانت قوية أو كانت ضعيفة .

نظرتنا كفلسطينيين لغزة تختلف عن نظرة المصريين لها , فنحن ننظر لغزة كونها تحت سيطرة كاملة من قبل حركة حماس , أما المصريين ينظرون لغزة بنظرة أمنية بامتياز وبمعزل عن حركة حماس , فمصر تدرك تماما أن غزة أصبحت أرض خصبة للجماعات الجهادية والتي ترتبط إرتباطا وثيقا بشبه جزيرة سيناء , وعلى رأسها داعش , بالإضافة الى الأحزاب السياسية وفصائلها المسلحة , سواء كانت في إطار منظمة التحرير أو خارج الإطار , ومن هنا فمصر تفرق بين أهداف الجماعات السلفية الجهادية وأهداف الأحزاب الأخرى , مع مراعات أن كلاهما يشكل خطرا على أمن مصر ولكن بطرق مختلفة , فالجماعات السلفية والجهادية وخلايا داعش في غزة تعمل ضد الأنظمة الحاكمة في غزة وفي مصر بشكل مباشر , أما الأحزاب والفصائل المقاومة في غزة قد تشكل خطرا على أمن مصر بطريقة غير مباشرة وغير مقصودة , وهذا في حال حرب رابعة تطيح بأهل غزة وترمي بهم الى أحضان وصدور المصريين طلبا بالحماية , وهكذا تكون غزة في عهدة وحماية المصريين في حال وجود حرب أجبرت الناس على التدفق  الى معبر رفح والحدود بيننا وبين مصر .

بالإضافة الى ما ذكرت , فإن عودة السلطة لغزة تعيد هيبة النظام السياسي المصري بما يخص التعامل مع غزة جغرافيا وسياسيا , فمصر معنية أن تتعامل مع غزة عبر قناة السلطة الشرعية , بالإضافة الى ذلك فإن وجود السلطة في غزة سينهي جميع البدائل المطروحة في غزة بعيدا عن المصالحة , لأن هذه البدائل بحد ذاتها قد تشكل خطرا على أمن مصر القومي , فمثلا ؟ الجوع والفقر والبطالة في غزة قد ترمي الشباب في أحضان الجماعات السلفية الجهادية وداعش للتخلص من الواقع , وأيضا قد ترمي بالفصائل بالانفجار في وجه إسرائيل في أي لحظة , وقد ترمي بحركة حماس بتحريك الشارع على الحدود كفجوة خلاص من الواقع , وتخفيف الضغط عنها , وبالفعل قد حدث ذلك من خلال استغلال مسيرات العودة لهذا الهدف , وهذه البدائل باختلافها ستؤذي الأمن القومي المصري , ووجود السلطة في غزة سينهي هذه البدائل المطروحة , والمصالحة هي بوابة وجود السلطة في غزة .

إذا فنحن أمام ظواهر كثيرة في غزة تربطها بأمن مصر القومي  , فمصر تتعامل مع غزة بكل تفاصيلها , إنسانيا وسياسيا وأمنيا وعسكريا وجغرافيا , حتى أصبحت مصر شريكة في قرارات حركة حماس بحكم هذا التقارب , وآخر ما تغشاه مصر من غزة هي حركة حماس , فمصر تجد في حماس الأكثر ليونة وبساطة وطوعا , وخاصة بعد وثيقة حماس الأخيرة والتي تؤكد من خلالها أنها تنهي علاقتها بالإخوان وتتقرب من النظام المصري القائم "السيسي".

أخبار ذات صلة

المصالحة الفتحاوية: الهم القومي والقصور الذاتي ...أشرف العجرمي

اشرف صالح- ارشيف

نحن الفلسطينيون نقدم ولم نتقدم..أشرف صالح

إسرائيل: فكرة الاعتراف بالوطن القومي اليهودي ...بقلم: أشرف العجرمي

في ذكرى استشهاد اخي الشهيد أشرف صالح لك الرحمة والمجد والخلود.. د. أحمد يوسف

حرمة الدم والأمن المصري ... د. مصطفى يوسف اللداوي

حرمة الدم والأمن المصري ... د. مصطفى يوسف اللداوي

ابراهيم ابراش- ارشيف

الأمن القومي المصري الفلسطيني المشترك.. ابراهيم ابراش

الأكثر قراءة اليوم

طالع.. أسماء جرحى وشهداء مسيرات العودة المقرر صرف مساعدات نقدية

موقع بريطاني يكشف تفاصيل”مروعة” لعملية تصفية خاشقجي داخل القنصلية السعودية

ترامب : أريد إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض وسنعرف الحقيقة

حماس : ارادة الشعب انتصرت على كل محاصريه بدخول الوقود القطري لغزة

"بتوجيهات" من الشيخ تميم .. قطر تتبرع بـ 150 مليون دولار لغزة

شاهد ..على هذه النقاط تبني أنقرة تحقيقاتها في اختفاء خاشقجي

نتنياهو يهاجم اوردوغان ويصفه بالديكتاتور و هذا ما قاله ..

الأخبار الرئيسية

نابلس : اصابة جندي اسرائيلي ومستوطنة في عملية طعن قرب حاجز حوارة وفرار المنفذ

نفق

صور: جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن إحباط نفق "متشعب" لحماس وسط قطاع غزة

بينت - ارشيف

بينت: تحسين أوضاع غزة لن يجدي نفعاً ويجب استعادة السيادة في محيطها

شعار لقطر

كان العبرية: قطر تبلغ حماس: ان قطع أبو مازن مساعدات غزة، نحن سنمول الناقص

ارشيفية

وزير بالكابينت الإسرائيلي : الوقود القطري سيطفئ نار غزة