جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بينت: تحسين أوضاع غزة لن يجدي نفعاً ويجب استعادة السيادة في محيطها

الخميس 11 أكتوبر 2018 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت: تحسين أوضاع غزة لن يجدي نفعاً ويجب استعادة السيادة في محيطها



القدس المحتلة/سما/

قال وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، أن تحسين الأوضاع بقطاع غزة لن يؤدي إلى تراجع الحوافز لدى الفلسطينيين لا رتكاب عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي قرب السياج الحدودي.

ونقلت قناة "مكان" العبرية، عن بينت قوله: إنه بالإمكان تحسين أوضاع سكان القطاع، ولكن بالتزامن مع تشديد الرد العسكري على المساس بالسياج الحدودي ومحاولات التسلل.

وأشار بينت إلى أنه ينبغي لـ"إسرائيل" استعادة السيادة في المناطق المحيطة بقطاع غزة.

من جهتها قالت رئيسة المعارضة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، في تصريحات إذاعية، إنه يتعين محاربة حماس من خلال الحلول السياسية.

وأضافت ليفني أن الحكومة الإسرائيلية تدفع أموالاً "مقابل سكوت منظمة إرهابية لن تعترف أبداً بدولة إسرائيل"، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن الشعارات التي أُطلقت سابقاً بشأن وجوب اتباع الجيش سياسة حازمة ضد حماس، ما هي إلا شعارات "رنانة وجوفاء".

ودعت ليفني إلى ضرورة الشروع في مبادرات سياسية ضد حماس وفق ما أوردته قناة "مكان" العبرية.

#ليفني #بينت #حماس

أخبار ذات صلة

الحكومة الفلسطينية - ارشيف

الحكومة: لا عمل لمعابر غزة دون سيطرة أمنية فعلية وبسط السيادة الكاملة في القطاع

الرئيس عباس وترامب

حريصون على استعادة غزة ..الرئيس عباس يبدي استعداده للقاء نتنياهو

سابقة تاريخية ..العليا الاسرائيلية تقرر أن من حق المقدسيين استعادة إقاماتهم المنتهية

٢٠١٧-٠٤-١٤-٢١-٠٩-٥٣-709737109

فتح: حماس تتحمل أزمات غزة ولن يثنينا أحد من استعادة القطاع للشرعية وانجاز الوحدة

حائط البراق- رشيف

قرارات استفزازية.. البيت الأبيض يعلن: حائط البراق جزء من "السيادة الإسرائيلية"

نفتالي بينيت

وزراء اسرائيليون يهاجمون "بينت ": يسعى لجر اسرائيل لحرب مع قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

طالع.. أسماء جرحى وشهداء مسيرات العودة المقرر صرف مساعدات نقدية

ترامب : أريد إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض وسنعرف الحقيقة

موقع بريطاني يكشف تفاصيل”مروعة” لعملية تصفية خاشقجي داخل القنصلية السعودية

منفذ عملية بركان.. "خرج من الظلام" ليشكّل لغزًا كبيرًا ومحيِّرًا لمسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية

حماس : ارادة الشعب انتصرت على كل محاصريه بدخول الوقود القطري لغزة

شاهد ..على هذه النقاط تبني أنقرة تحقيقاتها في اختفاء خاشقجي

"بتوجيهات" من الشيخ تميم .. قطر تتبرع بـ 150 مليون دولار لغزة

الأخبار الرئيسية

اصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم طعن جنديين على حاجز حوارة جنوب نابلس

نفق

صور: جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن إحباط نفق "متشعب" لحماس وسط قطاع غزة

شعار لقطر

كان العبرية: قطر تبلغ حماس: ان قطع أبو مازن مساعدات غزة، نحن سنمول الناقص

ارشيفية

وزير بالكابينت الإسرائيلي : الوقود القطري سيطفئ نار غزة

الكابنيت ناقش خطة قدعون لجهوزية جيش الاحتلال للحروب القادمة