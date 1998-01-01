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نقابات العمال : 283 ألف متعطل عن العمل في قطاع غزة

الخميس 11 أكتوبر 2018 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابات العمال : 283 ألف متعطل عن العمل في قطاع غزة




اكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في بيان له اليوم الخميس بان عمال قطاع غزة يعيشون ظروفاً صعبة وكارثية منذ أكثر من 12 عاماً دون إيجاد حلول جذرية لهم والاكتفاء بالحلول الجزئية والمساعدات المؤقتة, خاصة في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والانقسام الفلسطيني وتخلي حكومة الوفاق عن تحمل مسؤولياتها تجاه غزة.
ونوه الاتحاد بوجود زيادة غير مسبوقة في نسب البطالة ومعدلات الفقر، حيث كانت تبلغ قبل الحصار %27.2 إلى أن وصلت اليوم الي ما يزيد عن 50% ومعدلات الفقر فاقت 80% كمؤشر خطير يعبر عن تردي الوضع الاقتصادي وتدهور القطاعات الحياتية المتعددة في غزة، في حين بلغت أعداد المتعطلين عن العمل ما يزيد عن 283 ألف عامل خلال العام 2018.
وفي ظل الحديث عن وجود مساعدات للموظفين وغيرهم من الفئات المختلفة فان الاتحاد يطالب الجهات المعنية ان تكون مساعدات العمال علي سلم اولويات هذه الجهات حيث ان شريحة العمال تعتبر هي الشريحة الاكبر والاكثر معاناة داخل قطاع غزة منذ فرض الحصار الي الان.
وأكد على ضرورة كسر الحصار المفروض وفتح المعابر والضغط نحو وقف تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وتوفير مشاريع صغيرة تساهم في التخفيف من الاوضاع الكارثية للعمال في قطاع غزة .
 

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