نادي الأسير: سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للفتى أبو خليفة قبل موعد الإفراج عنه بيوم

رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمر اعتقال إداري بحق الفتى حسام أبو خليفة (17 عاماً) من قرية الولجة في بيت لحم لمدة أربعة شهور، وذلك قبل موعد الإفراج عنه بيوم.

وأوضح نادي الأسير في بيان له أن الفتى أبو خليفة اُعتقل في تاريخ الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري إضافة إلى الأمر الجديد لتصبح عدد الأوامر الصادرة بحقه أربعة.

وذكر نادي الأسير أن جلسة محكمة ستُعقد له يوم الأحد القادم، وفي حال ثبتت المحكمة الأمر الإداري بحقه دون إعطائه قرار جوهري، فإن الأسير أبو خليفه سيعلن إضرابه المفتوح عن الطعام لمواجهة استمرار اعتقاله الإداري.

ومن الجدير ذكره أن اثنين من الأسرى الأطفال في معتقل "عوفر" قيد الاعتقال الإداري وهما: الفتى أبو خليفة إضافة إلى الفتى مهند حماد.