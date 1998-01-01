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التربية تكثف الدعم النفسي لطلبة الخان الأحمر

الخميس 11 أكتوبر 2018 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة، اليوم، مواصلة تكثيف الدعم النفسي لطلبة مدرسة قرية الخان الأحمر؛ تأكيداً على مؤازرة المدرسة ودعمها في ظل الفترة العصيبة التي تمر بها نتيجة اعتداءات الاحتلال وممارساته المجحفة بحقها. 

وفي هذا السياق، أكد مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش تشكيل فريق مكون من مديريات تربية القدس وضواحيها وأريحا والأغوار؛ لتكثيف الدعم النفسي للطلبة، وتنظيم الزيارات بما يتقاطع والوضع النفسي للطلبة والمواد التدريسية وبما يضمن عدم تشتيت الطلبة جراء كثافة الزيارات للمدرسة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار حرص الوزارة وقيادتها على توفير مختلف أشكال الدعم النفسي في الميدان التربوي خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أطفال فلسطين وتعرضهم للاستهداف المباشر من قبل الاحتلال والاعتداءات المتواصلة على مدارسهم.

وأكد الحواش أن الوزارة تعملُ جاهدةً على تخفيف الضغوط النفسية التي يعاني منها الطلبة والكوادر التربوية نتيجة ممارسات الاحتلال وانتهاكاته.

#التربية والتعليم

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