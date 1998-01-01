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هذه حقيقة وفاة الفنان الكبير سمير غانم

الخميس 11 أكتوبر 2018 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هذه حقيقة وفاة الفنان الكبير سمير غانم



وكالات / سما /

عاش جمهور النجم الكبير سمير غانم حالة من القلق بعد انتشار تقارير عن وفاته عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومع التزام عائلته الصمت، قام الفنان أشرف زكي بنفي الشائعة تماماً.
 

 

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن الفنان سمير غانم بصحة جيدة، موضحاً أن الأخبار التي يتم تناولها لا أساس لها من الصحة، وذلك في تصريحه لـ "مصراوي".

الشائعة التي انتشرت بقوة يوم امس الاربعاء أصابت الجمهور بالحيرة والقلق على حالة الفنان الكبير الصحية، خاصة وأنه لم يظهر إعلامياً في الأسابيع الأخيرة، لكن ابنتيه إيمي ودنيا سمير غانم لم يعلقا على الأمر مطلقاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يحسم أشرف زكي الأمر ويقتل الشائعة في مهدها.

الجدير بالذكر أن آخر ظهور لنجم الكوميديا المحبوب سمير غانم، كان من خلال مسلسل "عوالم خفية"، الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة عادل إمام، رانيا فريد شوقي، بشرى، ومن إخراج رامي إمام.
 

 
#سمير غانم

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