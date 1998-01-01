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نقل تامر حسني للمستشفى بوضع حرج!

الخميس 11 أكتوبر 2018 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقل تامر حسني للمستشفى بوضع حرج!



وكالات / سما /

تعرض الفنان تامر حسني لوعكة صحية شديدة وتم نقله لأحد المستشفيات بمنطقة 6 أكتوبر.
 

أكدت صحفة الفنان الرسيمة عبر Facebook، أن تامر حسني تعرض لوعكة صحية شديدة جداً، بعد انتهائه من تسجيل حلقة ببرنامج "صاحبة السعادة"، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة 6 أكتوبر ومن المحتمل إجراء عملية جراحية في أحباله الصوتية.


كان تامر حسني يجري البروفات الغنائية استعداد لإحياء حفل استقبال الطلاب الجدد بالجامعة الكندية والاحتفال بمرور 15 عاما على إنشائها، والذي كان مقرر أقامته اليوم الخميس الموافق 11 أكتوبر، داخل حرم الجامعة بالتجمع الخامس.

يشار إلى أن تامر حسني يعرض له حاليا بدور السينما فيلم "البدلة"، والذي طرح في موسم عيد الأضحى، وهو قصة تامر حسني وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر ومن إخراج محمد العدل وإنتاج وليد منصور، وبطولة كل من تامر حسني وأكرم حسني وأمينة خليل وماجد المصري ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوي ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة.

#تامر حسني

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