هنا الزاهد تتحدث عن ندمها الكبير بعد علاقتها بأحمد فهمي

وكالات / سما /

تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن علاقتها السريعة بالفنان احمد فهمي، وكيف كان اللقاء الاول بينهما.

واكدت في حديث لبرنامج mbctrending انها كانت من عشاق فهمي كممثل، وتحبه كثيراً قبل ان تتعرف عليه عن قرب وتتوطد علاقتهما.

وكشفت انها في اللقاء الاول لهما، فتحت له صفحته على تطبيق انستغرام" من اجل التفاعل مع جمهوره، الا انها اعترفت بندمها من هذا الامر، لانه بات يرد على كل التعليقات السلبية بطريقة حادة، الامر الذي ازعجها.

ولفتت الى انها لا ترد على التعليقات السيئة والاهانات التي توجه من البعض، الا ان فهمي لا يمكنه البقاء ساكتا، بل يرد على الجميع ويصل الى حد المشاجرة مع الناس بسبب تعليقاتهم، مشيرة الى انها ندمت على تلك الصفحة وهددت فهمي باغلاقه له.

يذكر ان الثنائي اعلنا بشكل مفاجئ قبل شهرين خطوبتهما في حفل اقتصر على الاهل والاصدقاء، ومن المقرر ان يحتفلا بزفافهما قريبا بعد انتهائهما من تحضيرات اعمالهما الدرامية الخاصة بشهر رمضان 2019.