جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

هنا الزاهد تتحدث عن ندمها الكبير بعد علاقتها بأحمد فهمي

الخميس 11 أكتوبر 2018 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنا الزاهد تتحدث عن ندمها الكبير بعد علاقتها بأحمد فهمي



وكالات / سما /

تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن علاقتها السريعة بالفنان احمد فهمي، وكيف كان اللقاء الاول بينهما.

واكدت في حديث لبرنامج mbctrending انها كانت من عشاق فهمي كممثل، وتحبه كثيراً قبل ان تتعرف عليه عن قرب وتتوطد علاقتهما.

وكشفت انها في اللقاء الاول لهما، فتحت له صفحته على تطبيق انستغرام" من اجل التفاعل مع جمهوره، الا انها اعترفت بندمها من هذا الامر، لانه بات يرد على كل التعليقات السلبية بطريقة حادة، الامر الذي ازعجها.

ولفتت الى انها لا ترد على التعليقات السيئة والاهانات التي توجه من البعض، الا ان فهمي لا يمكنه البقاء ساكتا، بل يرد على الجميع ويصل الى حد المشاجرة مع الناس بسبب تعليقاتهم، مشيرة الى انها ندمت على تلك الصفحة وهددت فهمي باغلاقه له.

يذكر ان الثنائي اعلنا بشكل مفاجئ قبل شهرين خطوبتهما في حفل اقتصر على الاهل والاصدقاء، ومن المقرر ان يحتفلا بزفافهما قريبا بعد انتهائهما من تحضيرات اعمالهما الدرامية الخاصة بشهر رمضان 2019.

#هنا الزاهد #أحمد فهمي

أخبار ذات صلة

طليق سمية الخشاب يفجر مفاجأة عن علاقتها بأحمد سعد

زينة تكشف أسرار جديدة عن علاقتها بأحمد عز وتتوسل القاضي

صور| معلومات لا تعرفها عن هنا الزاهد فاتنة "مأمون وشركاه"

أحمد فهمي يضع حداً للشائعات ويعقد قرانه على منة حسين فهمي

مريم اوزرلي

مريم أوزرلي تقطع علاقتها بباسل الزارو

نبيلة عبيد تكشف سر علاقتها الخاصة بإحسان عبد القدوس

الأكثر قراءة اليوم

طالع.. أسماء جرحى وشهداء مسيرات العودة المقرر صرف مساعدات نقدية

ديبكا العبري يزعم : بدء أول خطوة دبلوماسية لفصل الضفة عن غزة وتطبيق صفقة القرن

خديجة تقطع الشك باليقين وتكشف المستور عن طبيعة علاقتها بخاشقجي!

ترامب : أريد إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض وسنعرف الحقيقة

منفذ عملية بركان.. "خرج من الظلام" ليشكّل لغزًا كبيرًا ومحيِّرًا لمسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية

موقع بريطاني يكشف تفاصيل”مروعة” لعملية تصفية خاشقجي داخل القنصلية السعودية

حماس : ارادة الشعب انتصرت على كل محاصريه بدخول الوقود القطري لغزة

الأخبار الرئيسية

بينت - ارشيف

بينت: تحسين أوضاع غزة لن يجدي نفعاً ويجب استعادة السيادة في محيطها

شعار لقطر

كان العبرية: قطر تبلغ حماس: ان قطع أبو مازن مساعدات غزة، نحن سنمول الناقص

ارشيفية

وزير بالكابينت الإسرائيلي : الوقود القطري سيطفئ نار غزة

اردوغان ونتنياهو -ارشيف

نتنياهو يهاجم اوردوغان ويصفه بالديكتاتور و هذا ما قاله ..

هنية وتميم

"بتوجيهات" من الشيخ تميم .. قطر تتبرع بـ 150 مليون دولار لغزة