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النمر الأبيض ينهش حارسه ويقتله

الخميس 11 أكتوبر 2018 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النمر الأبيض ينهش حارسه ويقتله



وكالات / سما /

أنهى نمر أبيض حياة أحد حراس حديقة حيوان في مدينة كاغوشيما اليابانية بطريقة بشعة، دون أي وفاء صوب شخص كانت مهمته تقديم الحماية له.

وأفادت "سكاي نيوز"، الثلاثاء، بأنه جرى العثور على أكيرا فوروشو (40 عاما)، وهو ينزف بشدة من رقبته داخل إحدى حظائر الحديقة.

وسارعت فرق الإنقاذ إلى الحارس، المصاب بجروح خطيرة، إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته هناك. ولم تتضح تفاصيل إضافية حول الحادث.

وتمكنت السلطات لاحقا من تخدير النمر، عبر إطلاق جرعة منومة على جسده.

وهذا هو الهجوم الثاني الذي يقع ضحيته عامل في حديقة حيوان باليابان هذا العام.

ويعتبر النمر الأبيض حيوان قوي وكبير، إذ يصل وزنه إلى 300 كيلوغرام، فيما يبلغ طوله نحو 3 أمتار، وهو ثاني أكبر النمور حجما في العالم، بعد النمر السيبري.

#النمر الأبيض #حارس

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