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تحديث متصفح كروم يوقف مئات المواقع الهامة عن العمل!

الخميس 11 أكتوبر 2018 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحديث متصفح كروم يوقف مئات المواقع الهامة عن العمل!



وكالات / سما /

من المنتظر أن تعمل غوغل على تعزيز أمان متصفح كروم في الإصدار القادم، ولكن قد يكون لذلك بعض النتائج غير المرجوة على المواقع التي نستخدمها.

فقد وجد الباحث في مجال الأمن الإلكتروني "Scott Helme"، أن المئات من أهم مليون موقع تستخدم شهادات الأمان القديمة لنظام "HTTPS" (ما قبل يونيو 2016)، التي لن يتم الوثوق بها عندما تصل النسخة القادمة من متصفح غوغل "كروم 70"، في 16 أكتوبر الجاري.

وتتضمن شهادات الأمان القديمة، تلك التي أصدرت من قبل شركات حماية المعلومات والأمن مثل شركة "Semantec" و"Thawte" و"VeriSign" و"Equifax" و"GeoTrust".

وعلى الرغم من أن الكثير من المواقع المشهورة حظيت بعام كامل لتقوم بالتغيير وتجنب نفسها الوقوع في مشاكل الإيقاف، إلا أنها لم تستعد لهذه اللحظة بعد، ومن بينها بعض المواقع الحيوية للحكومة الهندية ومواقع تابعة لاتحاد الائتمان الفدرالي بولاية بنسلفانيا، ومواقع أخرى مثل فيراري وسوليدووركس.

ويتعين على تلك المواقع الآن التحول إلى شهادات الأمان الجديدة قبل أن تنطلق النسخة الجديدة من كروم في العمل وتتوقف معها الكثير من المواقع.

#متصفح كروم

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