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تقنيات الواقع المعزز تصل إلى المسارح!

الخميس 11 أكتوبر 2018 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقنيات الواقع المعزز تصل إلى المسارح!



وكالات / سما /

بدأ المسرح الوطني البريطاني في لندن بتطبيق تجربة فريدة لاستعمال نظارات الواقع المعزز من قبل رواد المسرح.

وخصصت هذه التجربة لزوار المسرح الذين يعانون من ضعف أو فقدان السمع، حيث تقوم نظارات "AR" بترجمة الأصوات وتحويلها إلى كتابات تظهر للمستخدم على عدسة النظارة، وبالتالي سيكون بمقدور هؤلاء الأشخاص الاستمتاع بحضور الأفلام والعروض المسرحية.

وتشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن القائمين على المسرح اشتروا حاليا 50 نظارة بكلفة 1050 دولارا للقطعة الواحدة، سيمكن للذين يعانون من مشاكل بالسمع استخدامها خلال العروض المسرحية المختلفة، وكذلك للذين سيحضرون عروض "Hadestown" وفيلم "War Horse" خلال موسم 2018-2019.

ووفقا للخبيرة ماري باسكال، مؤسسة جمعية الترجمة الجسدية "Performance Interpreting"، فإن هذه النظارات ستحل مشكلة كبيرة كان يعاني منها فاقدو السمع. وعلى عكس الترجمة التقليدية، فإن الكتابات التي ستظهرها للمستخدم لن تشتت نظره عن اللقطة الأساسية على الشاشة.

#تقنيات #المسارح

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