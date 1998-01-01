الرجوب يثمن قرار الاتحاد الاوروبي

رام الله / سما /

ثمن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قرار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ، والذي يمتلك حقوق البث لعدة بطولات دولية في كرة القدم ، باشتراطه على شركة البث العام الاسرائيلية ( كان ) عدم بث المباريات في المستوطنات غير الشرعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ان كانت تريد الاحتفاظ بالحقوق التي ابتاعتها لبث هذه المباريات

وأكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على ان هذا القرار يعد انتصارا للمواثيق والنظم الرياضيه الدولية، والشرعية الدولية، والنظام الاساسي للفيفا الذي يحظر على اتحاداته الاعضاء ممارسة أية انشطة ذات صلة لكرة القدم على اراضي اتحاد اخر، داعيا الاتحاد الدولي لكرة القدم لحذو مثال اتحاده الاوروبي العضو، واتخاذ قرار حاسم تجاه الحالة اللاشرعية التي يستمر في انتهاجها الاتحاد الاسرائيلي لكرة القدم ، بسماحه لهذه الاندية في الاراضي الفلسطينية المحتلة باللعب في الدوري الاسرائيلي الرسمي ، في تجاوز سافر لنظام الفيفا الاساسي ، ولتوصية الامم المتحدة للفيفا في رسالة مساعد الامين العام لشؤون الشباب والتنمية ، والتي اكدت على عدم قانونية هذا السلوك