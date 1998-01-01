فينغر يقترب من خلافة توخيل في سان جيرمان

وكالات / سما /

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية, أن أرسين فينغر المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، اقترب من تولي المسؤولية الفنية لباريس سان جيرمان الفرنسي خلفا للألماني توماس توخيل المدرب الحالي للفريق.

وأوضح تقرير لراديو "مونت كارلو" الفرنسي, أنه رغم البداية القوية للباريسيين في الدوري وتحقيق انتصار كاسح في دوري أبطال أوروبا، إلا أن حدة الخلافات تتصاعد بين المدرب توخيل من جهة والمدير الرياضي هنريكي أنتيرو من جهة أخرى.

وأوضح "مونت كارلو", أن الخلافات بين أنتيرو وتوخيل تعود إلى "الميركاتو" الصيفي, وفشل إدارة الفريق الباريسي في ضم أي لاعب وسط وهو ما طلبه المدير الفني لفريق العاصمة.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 8 نقاط عن ليل الثاني بعد 9 جولات فقط، إذ لم يخسر أي نقطة وسجل 32 هدفا, ويتصدر مهاجماه نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي ترتيب هدافي الدوري برصيد 8 أهداف لكل لاعب.

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا خسر باريس مباراته الأولى أمام ليفربول (2-3) في الدقائق الأخيرة, قبل أن يفوز على سرفينا زفيزدا الصربي (6-1).

وبات سان جيرمان ثالث ناد يرتبط اسمه بفينغر في الفترة الأخيرة بعد بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد، في ظل تأكيد من المدرب البالغ أن رحيله عن "الغانرز" الصيف الماضي لا يعني اعتزاله التدريب بأي حال من الأحوال.