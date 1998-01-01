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بونوتشي يؤكد ندمه بسبب الرحيل لميلان

الخميس 11 أكتوبر 2018 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بونوتشي يؤكد ندمه بسبب الرحيل لميلان



وكالات / سما /

اعترف ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس، بالخطأ الذي ارتكبه عند مغادرة الفريق الصيف الماضي، للانضمام إلى ميلان.

بونوتشي رحل عن "اليوفي"، ليقضى الموسم المنصرم لاعبا ضمن صفوف "الروسونيري"، قبل العودة مجددا إلى "السيدة العجوز" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وخلال تصريحات لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، قال اللاعب: "هناك أشياء حدثت في آخر 4 شهور قبل رحيلي عن يوفنتوس، وقد أضرت بي على المستوى الشخصي، وهو ما انعكس على مستواي مع الفريق".

وأضاف: "بعد ذلك، تطلعت للرحيل عن النادي، لكني أعترف بأن هذا القرار لم يكن صائبا، لأنه دون هذا القميص لا أستطيع التعبير عن نفسي وإبراز قدراتي".

وتابع: "حلمي أن أصبح مدربا لفريق كبير، ربما يكون يوفنتوس، لهذا السبب، أحاول مراقبة المدربين وأسرارهم، وطريقتهم في إخراج أفضل ما لدي داخل أرض الملعب".

#بونوتشي #ميلان

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