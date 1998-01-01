نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من الضفة بينهم شقيقتين

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس ستة مواطنين من الضفة بينهم شقيقتان.

وبين نادي الأسير في بيان له أن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدتي بيت ليد وشويكة في محافظة طولكرم وهم: إياد مطيع زبادي (28 عاماً)، وظافر فهمي صوص (30 عاماً)، علاوة على سندس وليد نعالوة (26 عاماً) وهي شقيقة الشاب أشرف نعالوة الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية "بركان"؛ كما جرى اعتقال لشقيقته الثانية فيروز وذلك من منزلها في محافظة نابلس.

وذكر نادي الأسير أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت شقيقات نعالوة في وقت سابق إضافة والدته ووالده وشقيقه، وأفرجت عن مجموعة منهم لاحقاً، علماً أن هذه المرة الثالثة التي تتعرض فيه العائلة للاعتقال منذ الإعلان عن عملية "بركان".

ومن محافظة جنين اُعتقل المواطنين ثائر أحمد جرادات، وصلاح الدين زكارنة بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال.

وأشار نادي الأسير إلى أن عمليات سرقة وتخريب للمنازل واعتداءات على المواطنين قد رافقت عمليات الاعتقال والمداهمة.