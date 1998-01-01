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صيدم يكرّم ممثلة مؤسسة "ار تي أم" الإيطالية لانتهاء عملها في فلسطين

الخميس 11 أكتوبر 2018 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

كرّم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم بمكتبه، اليوم، ممثلة مؤسسة "ار تي أم" الإيطالية السابقة في فلسطين أنيسة كاستلارين لانتهام مهام عملها في فلسطين.

جاء ذلك بحضور مدير عام التعليم العام يوسف عودة، ورئيس قسم رياض الأطفال سهير عواد، ومشرفة رياض الأطفال سمر حمد، ومن جانب "ار تي أم" الممثلة الجديدة للمؤسسة آنا تولدو، ومسؤولة دعم التعليم والتدريب رغدة تيلخ.

وعبر صيدم عن شكره لـ كاستلارين لتعاونها المتواصل مع الوزارة، مشيداً بالشراكة المثمرة مع مؤسسة "ار تي أم" والذي يتجسد في تنفيذ برامج ومشاريع داعمة لقطاع الطفولة المبكرة، والتوقيع على اتفاقية جديدة بهذا الخصوص.

من جهتها، شكرت كاستلارين الوزير صيدم على هذا التكريم، مثمنةً الجهود التي تقودها الوزارة وتستهدف إحداث نقلة نوعية على صعيد قطاع التعليم، والتركيز على محاور تربوية مهمة وعلى رأسها الطفولة المبكرة.

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