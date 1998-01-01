هيئة الأسرى تنعى الأسير المحرر رأفت النجار

رام الله / سما /

نعى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر والأسرى والأسرى المحررين، اليوم الخميس، الأسير المحرر المناضل رأفت النجار "أبو عثمان" من قطاع غزة، والذي وافته المنية عن عمر يناهز (73 عاماً).

وتقدم قدري أبو بكر، رئيس هيئة الأسرى، بأحر التعازي باسمه وباسم كافة العاملين في الهيئة، لعائلة المحرر نجار ، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

يذكر بأن المحرر نجار كان عضواً في المجلس التشريعي السابق، وشغل منصب رئيس مجلس ادارة مؤسسة “الضمير” لحقوق الانسان في قطاع غزة، وأمضى أكثر من عشرين عاماً في معتقلات الاحتلال، عُرف خلالها بنضاله من أجل ضحايا الانتهاكات وإيمانه بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.