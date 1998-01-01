محامي رونالدو يصدر بياناً رسمياً رداً على قضية الاغتصاب

وكالات / سما /

أصدر المحامي الخاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي بياناً رسمياً رداً على الوثائق التي نشرتها مجلة “دير شبيجل” الألمانية رداً في ما يتعلق بمزاعم الاغتصاب.

وكان هنالك تهمة موجهة لكريستيانو رونالدو بشأن اتفاق مع الفتاة الأمريكية كاثرين مايورجا للسكوت عن اغتصابها مقابل مبلغ مالي في عام 2009 ، حيث بدأت شرطة لاس فيجاس فتح الملف مجدداً بعد عشرة أعوام.

وقال المحامي بيتر كريسيانسن رداً على نشر وثائق دير شبيجل “كريستيانو رونالدو ينفي بشدة كل الاتهامات في هذا العمل بما يتماشى مع ما قام به في السنوات التسع الماضية ، الوثائق التي يُزعم أنها تحتوي على بيانات من السيد رونالدو وتم استنساخها في وسائل الإعلام مجرد اختراعات ، حاول هذا المخترق بيع مثل هذه المعلومات وتم تغيير أجزاء منها”.

يذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي يتم اتهام كريستيانو رونالدو بمثل هذه الاتهامات ، حتى ظهرت ثلاث فتيات يدعين نفس الأدعاء عقب ما كشفت عنه كاثرين مايورجا.