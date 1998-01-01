ريال مدريد سئم من تصرفات جاريث بيل الأنانية

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية نقلاً عن قناة “Telemadrid” أن إدارة نادي ريال مدريد قد سئمت من تصرفات النجم الويلزي جاريث بيل طوال فترته تواجده مع الفريق.

وانتقل جاريث بيل صاحب الـ 29 عامًا لفريق ريال مدريد في صيف عام 2013، قادمًا من فريقتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأصبح جاريث بيل هو النجم الأول لفريق ريال مدريد بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الموسم، ولكن يبدو بأن تصرفاته قد تؤثر على مستقبله مع المرينجي في الفترة المقبلة إذا لم يصحح الأوضاع.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن صبر إدارة ريال مدريد بدأ ينفذ مع جاريث بيل الذي لم يقدم أي شيء يشفع له مع الفريق منذ انضمامه عام 2013، وسئم مسؤولو النادي الملكي من وضع جاريث بيل مصالحه الشخصية قبل أي شيء آخر.

وأكملت الصحيفة أن جاريث بيل كان يرغب في اللعب مع منتخب بلاده ويلز في اللقاء الودي أمام منتخب إسبانيا مساء اليوم في كارديف، وهذا جعل إدارة ريال مدريد تغضب كثيرًا من اللاعب الذي كان طلب تبديله في لقاء أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة بعد انتهاء الشوط الأول لشعوره ببعض الإنزعاجات، ولكن الفحوصات أثبتت سلامته من الإصابة.

وفي اللقاء الأخير بالدوري الإسباني أمام ليجانيس طلب تبديله في آخر 20 دقيقة من المباراة، والآن يرغب في المشاركة بلقاء إسبانيا، ليجعل إدارة الريال تغضب منه أكثر بسبب تصرفاته الأنانية.

وذكرت “موندو ديبورتيفو” أن جاريث بيل يعتبر هو اللاعب الأعلى أجرًا في تشكيلة ريال مدريد بعد رحيل رونالدو، ولكنه لم يقدر حتى الآن على قيادة الفريق، ولا حتى الوصول للمستوى المنتظر منه.

وأوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز خسر رهانه حتى الآن في جاريث بيل الذي تعاقد معه منذ أربع سنوات بمبلغ 105 مليون يورو، واللاعب الويلزي لم يطور من نفسه سواء فنيًا أو حتى على المستوى الشخصي، يكفي القول بأنه لم يتحدث الإسبانية بطلاقة حتى الآن، ناهيك عن الإصابات العضلية المتكررة التي يتعرض لها اللاعب منذ انضمامه لصفوف الريال.

الجدير بالذكر أن ريان جيجز مدرب منتخب ويلز الحالي أكد بأن بيل لم يشارك في مباراة منتخب إسبانيا المقررة مساء اليوم الخميس.