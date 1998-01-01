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قوات القمع تقتحم قسم (3) في "عسقلان" وتعتدي على الأسرى

الخميس 11 أكتوبر 2018 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات القمع تقتحم قسم (3) في "عسقلان" وتعتدي على الأسرى



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان أصدرته اليوم الخميس، بأن حالة من التوتر والاحتقان تسود أوساط الحركة الأسيرة في معتقل "عسقلان"، عقب اقتحام قوات القمع لقسم (3) في المعتقل، والاعتداء على الأسرى والتنكيل بهم واقتيادهم إلى قسم المعبار، دون أية مبررات.

وأوضحت أن وحدات القمع أجرت تفتيشات استفزازية، وألحقت الضرر بمقتنيات الأسرى وعبثت بها وقلبتها رأساً على عقب، كما قامت بفرض سلسلة من الاجراءات العقابية بحق الأسرى المتواجدين في القسم، تمثلت بحرمانهم من زيارة ذويهم لمدة شهر، وفرض غرامة مالية يصل مقدراها إلى 300 شيقل بحق كل أسير، ومنعهم من الخروج إلى ساحة الفورة، وسحب الأدوات الكهربائية من القسم لعزلهم عن العالم الخارجي، إضافة إلى زج ستة أسرى في زنازين العزل الانفرادي عقاباً لهم، وهم: رياض العمور، وبهاء العمور، وعاصف العمور، وابراهيم الهريمي، وأحمد الهريمي، ومحمد عواد.

وناشد أسرى المعتقل كافة الجهات المعنية والمؤسسات الحقوقية والانسانية، بالتدخل العاجل والسريع للضغط على ادارة المعتقلات لوقف الهجمة التي يتعرض لها جميع الأسرى.

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