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مستشفى الخدمة العامة يصدر بياناً توضيحياً حول وفاة "نازك اليازجي"

الخميس 11 أكتوبر 2018 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفى الخدمة العامة يصدر بياناً توضيحياً حول وفاة "نازك اليازجي"



غزة / سما /

أصدر مستشفى الخدمة العامة، مساء اليوم الأربعاء، بياناً توضيحياً، حول وفاة السيدة نازك اليازجي.

وقالت إدارة مستشفى الخدمة العامة: تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة السيدة المرحومة نازك اليازجي، والتي حضرت إلى قسم الولادة في مستشفى الخدمة العامة لمراجعة طبيبتها الخاصة مساء الأحد الموافق: 7/10/2018.

وتابعت في البيان: "تمت الولادة طبيعياً في المستشفى، ورزقت بمولود سليم وبعد الولادة تعرضت لمضاعفات صحية طارئة تعاملت معها الطواقم الطبية بكل مهنية، ومن ثم تم نقلها للمستشفى الحكومي المركزي المخول باستقبال مثل هذه الحالات.

وأكدت إن مستشفى الخدمة العامة يبدي تعاطفه الشديد مع ذوي الفقيدة، وتعازيه الحارة والصادقة لهم، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويدخلها فسيح جناته.

وأوضحت أن إدارة مستشفى الخدمة العامة قامت بتشكيل لجنة تحقيق فورية، للوقوف على حيثيات ما حدث مع السيدة نازك اليازجي قبل تحويلها للمستشفى الحكومي.

كما أننا ندعم وبشدة قرار وزارة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق إضافية للحادث بعد وفاة المريضة في مشافي الضفة وصولا للحقيقة الكاملة.

وتهيب مستشفى الخدمة العامة بالجميع انتظار نتائج التحقيق وتحري الدقة فيما يشاع من معلومات أو تعليقات وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي قبل انتهاء التحقيق.

وأوضحت  أن مستشفى الخدمة العامة مستشفى أهلي خدمي، قدم خدماته لآلاف المواطنين بمهنية عالية وفي كافة التخصصات الطبية منذ "25" عاما، ولديه مصداقية وتعاقدات واسعة مع المؤسسات الصحية ذات العلاقة.

#مستشفى الخدمة العامة

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