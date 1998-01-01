جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نائب رئيس برشلونة : أرتورو فيدال لم يحترم زملائه

الخميس 11 أكتوبر 2018 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائب رئيس برشلونة : أرتورو فيدال لم يحترم زملائه



وكالات / سما /

انتقد بيب سيجورا نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني تصرفات التشيلي أرتورو فيدال لاعب البلوجرانا، مشيرًا إلى أنه لم يحترم زملائه في الفريق.

 

وانتقل النجم التشيلي أرتورو فيدال صاحب الـ 31 عامًا لفريق برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني بمبلغ 18 مليون يورو.

ولم يحصل أرتورو فيدال حتى الآن على الفرصة الكاملة مع برشلونة، بمشاركته فقط في 176 دقيقة.

وأبدى أرتورو فيدال غضبه من مسألة استبعاده من التشكيلة الأساسية لبرشلونة من خلال نشره لأكثر من صورة تدل على استيائه الشديد من هذا القرار، مما دفع زملائه في الفريق الكتالوني لمحو هذه الأشياء حتى لا يدخل في صدام مباشر مع إرنستو فالفيردي مدرب الفريق.

ولم يكتفي فيدال بذلك، بل صرح بشكل مباشر بأنه مستاء بالتأكيد من عدم حصوله على الفرصة الكاملة بعد مع برشلونة.

وتحدث بيب سيجورا حسب صحيفة “سبورت” الكتالونية قائلاً “أرتورو فيدال لم يحترم زملائه في الفريق ولا إدارة برشلونة، ولكنني متأكد من أنه سيصحح الأمور في الفترة المقبلة”.

يذكر أن أرتورو فيدال يرتبط بعقد مع فريق برشلونة لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2021.

#برشلونة

أخبار ذات صلة

رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع أرتورو فيدال

فيدال

البايرن يستجيب لشائعات انتقال أرتورو فيدال إلى البلوز

thumb (2)

مدير برشلونة يحسم مصير فيدال

آرتورو فيدال يكشف عن هدفه مع برشلونة

فيدال يهدد برشلونة بالرحيل لهذا السبب!

فيدال يؤكد استيائه من دوره الصغير حتى الآن مع برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

طالع.. أسماء جرحى وشهداء مسيرات العودة المقرر صرف مساعدات نقدية

ديبكا العبري يزعم : بدء أول خطوة دبلوماسية لفصل الضفة عن غزة وتطبيق صفقة القرن

خديجة تقطع الشك باليقين وتكشف المستور عن طبيعة علاقتها بخاشقجي!

حماس: إدخال الوقود لغزة سيتبعه خطوات أخرى سواء وافقت السلطة أو لم توافق

ترامب : أريد إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض وسنعرف الحقيقة

منفذ عملية بركان.. "خرج من الظلام" ليشكّل لغزًا كبيرًا ومحيِّرًا لمسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية

حماس : ارادة الشعب انتصرت على كل محاصريه بدخول الوقود القطري لغزة

الأخبار الرئيسية

شعار لقطر

كان العبرية: قطر تبلغ حماس: ان قطع أبو مازن مساعدات غزة، نحن سنمول الناقص

ارشيفية

وزير بالكابينت الإسرائيلي : الوقود القطري سيطفئ نار غزة

اردوغان ونتنياهو -ارشيف

نتنياهو يهاجم اوردوغان ويصفه بالديكتاتور و هذا ما قاله ..

هنية وتميم

"بتوجيهات" من الشيخ تميم .. قطر تتبرع بـ 150 مليون دولار لغزة

خاشقجي وخطيبته

ترامب : أريد إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض وسنعرف الحقيقة