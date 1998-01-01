نائب رئيس برشلونة : أرتورو فيدال لم يحترم زملائه

وكالات / سما /

انتقد بيب سيجورا نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني تصرفات التشيلي أرتورو فيدال لاعب البلوجرانا، مشيرًا إلى أنه لم يحترم زملائه في الفريق.

وانتقل النجم التشيلي أرتورو فيدال صاحب الـ 31 عامًا لفريق برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني بمبلغ 18 مليون يورو.

ولم يحصل أرتورو فيدال حتى الآن على الفرصة الكاملة مع برشلونة، بمشاركته فقط في 176 دقيقة.

وأبدى أرتورو فيدال غضبه من مسألة استبعاده من التشكيلة الأساسية لبرشلونة من خلال نشره لأكثر من صورة تدل على استيائه الشديد من هذا القرار، مما دفع زملائه في الفريق الكتالوني لمحو هذه الأشياء حتى لا يدخل في صدام مباشر مع إرنستو فالفيردي مدرب الفريق.

ولم يكتفي فيدال بذلك، بل صرح بشكل مباشر بأنه مستاء بالتأكيد من عدم حصوله على الفرصة الكاملة بعد مع برشلونة.

وتحدث بيب سيجورا حسب صحيفة “سبورت” الكتالونية قائلاً “أرتورو فيدال لم يحترم زملائه في الفريق ولا إدارة برشلونة، ولكنني متأكد من أنه سيصحح الأمور في الفترة المقبلة”.

يذكر أن أرتورو فيدال يرتبط بعقد مع فريق برشلونة لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2021.