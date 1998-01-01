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توقيع مذكرة تفاهم قضائية بين النيابة العامة ونظيرتها البحرينية

الخميس 11 أكتوبر 2018 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقع النائب العام المستشار أحمد براك، والنائب العام لمملكة البحرين علي بن فضل البوعينين، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدولي وتبادل المساعدات القضائية والخبرات وتنمية القدرات، وتعزز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

جاء ذلك خلال زيارة عمل رسمية قام بها النائب العام لمملكة البحرين، أجرى خلالها محادثات رسمية لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات، بحضور سفير دولة فلسطين لدى البحرين خالد عارف، ووكيل النيابة العامة عماد حماد.

وأكد المستشار براك أهمية توقيع مذكرة التفاهم، التي من شأنها أن تعزز التعاون بين النيابتين لمواجهة الجرائم ذات الخطورة، وتنمية قدرات أعضائهما، مشددا على ضرورة الالتزام الراسخ بالمضي قدما في تطوير العلاقات القانونية البحرينية – الفلسطينية.

من جانبه، قال البوعينين إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تفعيل أوجه التعاون القضائي كافة بما يضمن مواجهة حاسمة لآثار الجريمة، وبالأخص جرائم الإرهاب، والفساد، والاتجار بالأشخاص، والتصنيع والاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، والجرائم الحاسوبية وجرائم تقنية المعلومات، من خلال تبادل المعلومات التي تستلزمها الإجراءات الجنائية وتنفيذ طلبات المساعدة وفقاً لما تجيزه القوانين الوطنية، وكذلك التدريب وتبادل الخبرات وصولاً لأفضل الممارسات في مجال التحقيق والادعاء.

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