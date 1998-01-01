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فلسطين ضيف شرف بمهرجان تلاقي الثقافات الدولي

الخميس 11 أكتوبر 2018 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حلت فلسطين ضيف شرف على المهرجان الدولي لتلاقي الثقافات في دورته السابعة والذي أقيم في القصر الكبير بإقليم العرائش بالمملكة المغربية، بتنظيم من جمعية اللكوير للسياحة المستدامة ومجلس جماعة القصر الكبير.

وشارك سفير دولة فلسطين لدى المغرب جمال الشوبكي في حفل إفتتاح المهرجان حيث ألقى كلمة تحدث فيها عن مكانة فلسطين في المشهد الحضاري والثقافي الإنساني بوصفها أرضا تعاقبت عليها الحضارات وامتزجت بها مختلف الثقافات، فيما كانت وعلى الدوام حيزا للتعايش الديني والإجتماعي.

يذكر أن المهرجان إستضاف هذا العام فرقة فجر الحرية الفلسطينية والتي قدمت عرضا غنائيا وراقصا، ضمن عدد من العروض التي قدمتها مجموعة من الفرق القادمة من دول إفريقية واوروبية ولاتينية.

#فلسطين

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