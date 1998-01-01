وزير بالكابينت الإسرائيلي : الوقود القطري سيطفئ نار غزة

القدس المحتلة / سما /

صرح وزير بالكابينت الإسرائيلي، لصحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن الوقود القطري سيطفئ النار في قطاع غزة.

وقال الوزير الإسرائيلي بحسب ترجمة " عكا" ، الذي لم تفصح الصحيفة عن أسمه، إن الوقود الذي يدخل، وسيدخل الى قطاع غزة، من شأنه أن يطفئ النار التي تتسبب بها غزة بمنطقة الحدود، ومنطقة الغلاف.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة العبرية، أن وزير الجيش ليبرمان، صرح بالأمس، أن الاختبار الحقيقي للتهدئة، ووقف النشاطات الأمنية على الحدود، وارسال البالونات الحارقة، سيكون يوم الجمعة.

وأضافت صحيفة "معاريف"، أن إسرائيل سمحت بالأمس بإدخال عدد من شاحنات الوقود الإسرائيلي، الممولة من قبل قطر الى غزة، وأن هذه العملية ستستمر لعدة أسابيع، في حال استمر الهدوء على الحدود.