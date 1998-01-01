جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشدد من اجراءاته التعسفية في الخليل

الخميس 11 أكتوبر 2018 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة بلدات في محافظة الخليل، وفتشت منازل، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل مخيم الفوار.

وحسب مصادر أمنية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات يطا، وبني نعيم، والظاهرية، وصوريف، وبيت عوا، وسعير، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها.

كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل مخيم الفوار جنوبا، وبلدة الظاهرية، وعرقلت حركة تنقل المواطنين، وأوقفت المركبات، واحتجزت بعضها، ودققت في بطاقات ركابها، وعلى الطرق الرابطة شرق وجنوب  المحافظة، ومداخل البلدات الرابطة بالطرق الالتفافية.

#الاحتلال

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس

الرئيس يصدر قراراً بوقف زيارات المسؤولين في السلطة إلى غزة ويتراجع عن اجراءاته ضد القطاع

جامعة الاقصى -ارشيفية

التربية لطلبة الأقصى: لا تدفعوا الأقساط و ترفض الإجراءات التعسفية بحق موظفي الجامعة

جيش الاحتلال

صور: جيش الاحتلال يتدرب في الخليل على احتلال غزة

مواجهات- ارشيف

الخليل: اصابة فتى برصاص الاحتلال في باب الزاوية

مستوطنة - ارشيف

الاحتلال يشرع بتوسيع مستوطنة غرب الخليل

الاحتلال يكشف .. من هو منفذ محاولة التفجير في الخليل؟

الأكثر قراءة اليوم

طالع.. أسماء جرحى وشهداء مسيرات العودة المقرر صرف مساعدات نقدية

ديبكا العبري يزعم : بدء أول خطوة دبلوماسية لفصل الضفة عن غزة وتطبيق صفقة القرن

خديجة تقطع الشك باليقين وتكشف المستور عن طبيعة علاقتها بخاشقجي!

حماس: إدخال الوقود لغزة سيتبعه خطوات أخرى سواء وافقت السلطة أو لم توافق

ترامب : أريد إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض وسنعرف الحقيقة

منفذ عملية بركان.. "خرج من الظلام" ليشكّل لغزًا كبيرًا ومحيِّرًا لمسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية

حماس : ارادة الشعب انتصرت على كل محاصريه بدخول الوقود القطري لغزة

الأخبار الرئيسية

شعار لقطر

كان العبرية: قطر تبلغ حماس: ان قطع أبو مازن مساعدات غزة، نحن سنمول الناقص

ارشيفية

وزير بالكابينت الإسرائيلي : الوقود القطري سيطفئ نار غزة

اردوغان ونتنياهو -ارشيف

نتنياهو يهاجم اوردوغان ويصفه بالديكتاتور و هذا ما قاله ..

هنية وتميم

"بتوجيهات" من الشيخ تميم .. قطر تتبرع بـ 150 مليون دولار لغزة

خاشقجي وخطيبته

ترامب : أريد إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض وسنعرف الحقيقة