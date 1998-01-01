الاحتلال يشدد من اجراءاته التعسفية في الخليل

الخليل / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة بلدات في محافظة الخليل، وفتشت منازل، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل مخيم الفوار.

وحسب مصادر أمنية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات يطا، وبني نعيم، والظاهرية، وصوريف، وبيت عوا، وسعير، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها.

كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل مخيم الفوار جنوبا، وبلدة الظاهرية، وعرقلت حركة تنقل المواطنين، وأوقفت المركبات، واحتجزت بعضها، ودققت في بطاقات ركابها، وعلى الطرق الرابطة شرق وجنوب المحافظة، ومداخل البلدات الرابطة بالطرق الالتفافية.