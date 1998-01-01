الاحتلال الاسرائيلي يغلق بعض الطرق الرئيسية في منطقة غلاف غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي، قام منذ ساعات الصباح، بإغلاق بعض الطرق الرئيسية في منطقة غلاف غزة، وذلك بسبب نشاطات أمنية هناك.

وقال موقع "كان" العبري، إن الجيش الإسرائيلي تقوم منذ الصباح، بنشاط أمني مخطط له مسبقا، في غلاف غزة، ولذلك تم اغلاق الطرق الرئيسية القريبة من الجدار الأمني الفاصل مع القطاع.

وبحسب الموقع العبري، تتواجد قوات كبيرة في هذه الأثناء بمنطقة غلاف غزة، مضيفا، أن هذه النشطات، تأتي في أعقاب عمليات الاختراق المتواصلة، التي تجري بشكل يوم من منطقة الحدود مع غزة.

يشار الى أن كافة المواقع لم تفصح عن طبيعة النشاطات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بغلاف غزة.