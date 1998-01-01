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نتنياهو يهاجم اوردوغان ويصفه بالديكتاتور و هذا ما قاله ..

الخميس 11 أكتوبر 2018 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهاجم اوردوغان ويصفه بالديكتاتور و هذا ما قاله ..



القدس المحتلة/سما/

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس التركي، رجب طيب اوردوغان، ووصفه بالمتهور والديكتاتور.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن نتنياهو، هاجم السياسات الخارجية للرئيس التركي إردوغان، وعبر عن تشاؤمه من تحسن العلاقات التركية الإسرائيلية.

ووفقا للصحيفة العبرية،  زعم نتنياهو إلى أن تركيا كانت ترغب في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، ولكن منذ طرد أنقرة للسفير الإسرائيلي، لا يوجد تنسيق أمني أو تعاون استخباراتي بين البلدين.

وأضاف نتنياهو: "أن اوردوغان يتخذ قرارات متهورة، وغير منطقية، ثم يصفني بأنني هتلر، بينما يبتعد النظام في تركيا عن الديموقراطية، منذ أن تولى هذا الديكتاتور الحكم بتركيا". 

وبحسب الصحيفة العبرية، جاءت تصريحات نتنياهو، خلال لقاء جمعه بوزيري خارجية اليونان وقبرص خلال زيارتهما للبلاد في شهر سبتمبر الماضي.

#اردوغان #نتنياهو #ديكتاتور #اسرائيل #تركيا

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