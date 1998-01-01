شاكيد : اسرائيل تحاول التوصل لتهدئة مع غزة بواسطة ميلادنوف

القدس المحتلة/سما/

رفضت وزير القضاء الإسرائيلي، إيليت شاكيد، الإفصاح عن مداولات الكابنيت الإسرائيلي شأن الوضع في غزة.

وأشارت الوزير لراديو "إسرائيل"، إلى التعليمات الصادرة لوزراء الكابنيت بعد التطرق لهذه المداولات.

يشار إلى أن الكابنيت عقد مساء امس جلسة لمناقشة أوضاع قطاع غزة، دون الإفصاح عنها.

وأكدت الوزيرة وجود محاولات للتهدئة بواسطة مبعوث الأمم المتحدة ميلادنوف ، وهم ينتظرون تطور الأمور.

هذا وأكدت شاكيد موقف حزبها "البيت اليهودي" القاضي بضرورة التعامل بشدة مع مطلقي البالونات الحارقة ومخترقي السياج الفاصل مع قطاع غزة، مشيرة إلى إعطاء جهود الأمم المتحدة فرصة للعمل.

في سياق آخر، الوزير الإسرائيلية، أكدت رغبتها في عدم تقديم موعد الانتخابات؛ لأن الحكومة تعمل بشكل جيد.