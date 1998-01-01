جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاكيد : اسرائيل تحاول التوصل لتهدئة مع غزة بواسطة ميلادنوف

الخميس 11 أكتوبر 2018 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد : اسرائيل تحاول التوصل لتهدئة مع غزة بواسطة ميلادنوف



القدس المحتلة/سما/

رفضت وزير القضاء الإسرائيلي، إيليت شاكيد، الإفصاح عن مداولات الكابنيت الإسرائيلي شأن الوضع في غزة.

وأشارت الوزير لراديو "إسرائيل"، إلى التعليمات الصادرة لوزراء الكابنيت بعد التطرق لهذه المداولات.

يشار إلى أن الكابنيت عقد مساء امس جلسة لمناقشة أوضاع قطاع غزة، دون الإفصاح عنها.

وأكدت الوزيرة وجود محاولات للتهدئة بواسطة مبعوث الأمم المتحدة ميلادنوف ، وهم ينتظرون تطور الأمور.       

هذا وأكدت شاكيد موقف حزبها "البيت اليهودي" القاضي بضرورة التعامل بشدة مع مطلقي البالونات الحارقة ومخترقي السياج الفاصل مع قطاع غزة، مشيرة إلى إعطاء جهود الأمم المتحدة فرصة للعمل.

في سياق آخر، الوزير الإسرائيلية، أكدت رغبتها في عدم تقديم موعد الانتخابات؛ لأن الحكومة تعمل بشكل جيد.

#بلدية غزة #اسرائيل #ميلادنوف #تهدئة

أخبار ذات صلة

اسرائيل تحاول تبرئة جيشها من جريمة قتل بنات الدكتور عز الدين ابو عياش

اسرائيل تحاول تبرئة جيشها من جريمة قتل بنات الدكتور عز الدين ابو العيش

هارتس : ما هي البنود الـ 6 لتهدئة غزة؟؟

ميلادنوف - ارشيف

ميلادنوف يزو ر غزة ويجتمع مع هنية وهذا ما تم بحثه ..

ميلادنوف

ميلادنوف يصل غزة و يلتقي هنية لبحث ازمة الكهرباء

ميلادنوف - ارشيف

ميلادنوف يدين صاروخ غزة ويعتبره استفزازا يقوض السلام

ميلادينوف- ارشيف

ميلادنوف: على إسرائيل التراجع عن خطوة اغلاق معبر كرم أبو سالم

الأكثر قراءة اليوم

طالع.. أسماء جرحى وشهداء مسيرات العودة المقرر صرف مساعدات نقدية

ديبكا العبري يزعم : بدء أول خطوة دبلوماسية لفصل الضفة عن غزة وتطبيق صفقة القرن

خديجة تقطع الشك باليقين وتكشف المستور عن طبيعة علاقتها بخاشقجي!

حماس: إدخال الوقود لغزة سيتبعه خطوات أخرى سواء وافقت السلطة أو لم توافق

ترامب : أريد إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض وسنعرف الحقيقة

منفذ عملية بركان.. "خرج من الظلام" ليشكّل لغزًا كبيرًا ومحيِّرًا لمسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية

حماس : ارادة الشعب انتصرت على كل محاصريه بدخول الوقود القطري لغزة

الأخبار الرئيسية

شعار لقطر

كان العبرية: قطر تبلغ حماس: ان قطع أبو مازن مساعدات غزة، نحن سنمول الناقص

ارشيفية

وزير بالكابينت الإسرائيلي : الوقود القطري سيطفئ نار غزة

اردوغان ونتنياهو -ارشيف

نتنياهو يهاجم اوردوغان ويصفه بالديكتاتور و هذا ما قاله ..

هنية وتميم

"بتوجيهات" من الشيخ تميم .. قطر تتبرع بـ 150 مليون دولار لغزة

خاشقجي وخطيبته

ترامب : أريد إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض وسنعرف الحقيقة