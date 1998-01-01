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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة بينها شقيقة منفذ عملية بركان

الخميس 11 أكتوبر 2018 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة بينها شقيقة منفذ عملية بركان



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، فيما أعادت اعتقال شقيقة منفذ عملية "بركان" المطارد أشرف نعالوة.

واقتحمت قوات الاحتلال  منزل المحاضرة الجامعية فيروز أبو شيخة نعالوة في حي المعاجين غرب مدينة نابلس، وقامت باعتقالها ونقلها إلى جهة مجهولة.

وذكر زوج المواطنة نعالوة، الدكتور نصر شريم، أن قوات الاحتلال داهمت منزلهم، واعتقلت زوجته، وصادرت كافة أجهزة الهاتف الجوال.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة نعالوة أمس الأول، وأفرجت عنها بعد التحقيق معها لعدة ساعات، كما داهمت منزلها فجر الأربعاء، وحققت معها ميدانيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، وداهمت منزل المواطن عزام تحسين، وأجرت فيه عمليات تفتيش باستخدام الكلاب البوليسية.

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