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إغلاق مقر البعثة الفلسطينية في واشنطن

الخميس 11 أكتوبر 2018 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مقر البعثة الفلسطينية في واشنطن



رام الله / سما /

أغلقت مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن، أبوابها عند الساعة الـ11 ليلا بتوقيت القدس المحتلة، وذلك مع انتهاء فترة الشهر التي حددتها السلطات الأميركية المعنية، تنفيذًا لقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب.

يذكر أن مكاتب منظمة التحرير افتتحت بشكل رسمي في واشنطن قبل 7 سنوات، تضمنها رفع العلم الفلسطيني لأول مرة فوق مبناها المجاور للحي الدبلوماسي في واشنطن. 

وأشارت المصادر إلى أن إغلاق المكاتب سيجري وسط غياب دبلوماسي فلسطيني تام، بحيث يغادر الموظفون المبنى، بحضور عدد من أبناء الجالية الفلسطينية، ومن دون إنزال العلم عملاً بقرار السلطة الفلسطينية وبموافقة مالك المبنى الفلسطيني الأصل، باعتبار أن من حقه الاحتفاظ بالعلم في أملاكه الخاصة.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت، في العاشر من أيلول/ سبتبمر الماضي، إن الإدارة الأميركية "قررت بعد مراجعة دقيقة إغلاق مكتب البعثة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".

وأضافت: "يتفق هذا القرار مع قلق الإدارة الأميركية والكونغرس بشأن المحاولات الفلسطينية الرامية إلى فتح تحقيق ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية".

كما أغلقت الولايات المتحدة الأميركية في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأعلن مسؤول رفيع في الوزارة في حينها، أن إغلاق مقر البعثة في واشنطن سيتم قبل 10 تشرين الأول/ أكتوبر

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