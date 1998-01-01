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"بتوجيهات" من الشيخ تميم .. قطر تتبرع بـ 150 مليون دولار لغزة

الخميس 11 أكتوبر 2018 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بتوجيهات" من الشيخ تميم .. قطر تتبرع بـ 150 مليون دولار لغزة



غزة / سما /

 أعلنت قطر  عزمها على تقديم "مساعدات إنسانية" بقيمة 150 مليون دولار الى قطاع غزة، غداة تسليم وقود دفعت ثمنه الدوحة لتشغيل المحطة الكهربائية الوحيدة التي تعمل في القطاع الخاضع لسيطرة حماس.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية أنه "بتوجيهات" من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "أعلن صندوق قطر للتنمية تقديم دعم بقيمة 150 مليون دولار كمساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات".

وأوضح البيان أن برنامج الامم المتحدة للتنمية سيشرف على توزيع هذه المساعدات.

ويعاني قطاع غزة منذ اكثر من عشر سنوات من حصار إسرائيلي خانق، وبات نحو 80 بالمئة من سكانه مرتبطين بالمساعدات التي تقدمها لهم بشكل خاص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).

وقدرت الامم المتحدة بـ 60 مليون دولار قيمة الهبة التي قدمتها قطر الثلاثاء لشراء الوقود الخاص بتشغيل المحطة الكهربائية.

#قطر #غزة

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