جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اليونسكو تقرر اعتماد قرارات فلسطين

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونسكو تقرر اعتماد قرارات فلسطين



وكالات/سما/

 اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو في جلسته المنعقدة حاليا في باريس قرارات فلسطين بالإجماع، ومنها قرار فلسطين المحتلة والمؤسسات التعليمية والثقافية التي تعبر عن ضرورة حماية وصيانة الأثار والثقافة والتعليم في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واظهار الانتهاكات الاسرائيلية ضد المواقع التراثية والثقافية والطبيعية الفلسطينية، خاصة المدينة القديمة في القدس، والحرم الشريف، وكنيسة  الميلاد، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم ، والمدينة القديمة والحرم الابراهيمي في الخليل، وقطاع غزة، والاشارة الى ما ترتكبه اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من جرائم في الخان الأحمر، من تدمير للمدارس، وحرمان الأطفال الفلسطينيين من المسيرة التعليمية وغيرها من الانتهاكات التي تقع ضمن اختصاص منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  "اليونسكو."

وشكر وزير الخارجية رياض المالكي الدول الأعضاء الذين يقفون مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني الثقافية تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ويدعمون صيانة التاريخ والتراث والأثار الفلسطينية والحفاظ عليها في القدس وغيرها من المواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد المالكي على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لتنفيذ قراراتها بما فيها لإرسال بعثة استكشافية من الخبراء للاطلاع على ما ترتكبه اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة من تخريب وتشويه للمواقع التاريخية والتراثية، وخاصة في مدينة القدس القديمة التي تقع ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، ومحاولات تغيير طابعها ومكانتها.

وفي الختام وجه د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين دعوة للمديرة العامة لمنظمة اليونسكو السيدة أودري أزولاي  لزيارة فلسطين والاطلاع على الأوضاع عن كثب بما يدعم تقاريرها التي تقدمها لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  "اليونسكو."

أخبار ذات صلة

اسرائيل تزعم:مندوب فلسطين اقر بان قرارات اليونسكو حول القدس سياسية

ارشيفية

القيادة تقرر تنفيذ كافة قرارات المجلس الوطني والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية

الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة 8 مشاريع قرارات لصالح فلسطين

الرئيس يقرر اعتماد 29 الجاري موعدا لعقد المؤتمر السابع لحركة فتح

ثوري فتح

أهم قرارات المجلس الثوري

مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

الأكثر قراءة اليوم

قتل تحت التعذيب.. نشر صور وأسماء 15سعوديا وصلوا تركيا يوم اختفاء خاشقجي

نيويورك تايمز : خاشقجي قتل بعد ساعتين وقطّع جسده بمنشار

اذاعة جيش الاحتلال : اتفاق الوقود القطري يتضمن وقف المسيرات والبالونات الحارقة فورا

الامين العام للامم المتحدة يشكر قطر على وقود غزة و15 شاحنة ستدخل يوميا لعدة اشهر

حماس: إدخال الوقود لغزة سيتبعه خطوات أخرى سواء وافقت السلطة أو لم توافق

خديجة تقطع الشك باليقين وتكشف المستور عن طبيعة علاقتها بخاشقجي!

صحة غزة: سنحقق في ملابسات وفاة سيّدة أثناء الولادة

الأخبار الرئيسية

خاشقجي وخطيبته

ترامب : أريد إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض وسنعرف الحقيقة

الكابنيت ناقش خطة قدعون لجهوزية جيش الاحتلال للحروب القادمة

حماس : ارادة الشعب انتصرت على كل محاصريه بدخول الوقود القطري لغزة

منفذ عملية بركان

منفذ عملية بركان.. "خرج من الظلام" ليشكّل لغزًا كبيرًا ومحيِّرًا لمسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية

ديبكا العبري يزعم : بدء أول خطوة دبلوماسية لفصل الضفة عن غزة وتطبيق صفقة القرن