ترامب : أريد إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض وسنعرف الحقيقة

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يرغب بمعرفة حقيقة اختفاء الكاتب والإعلامي السعودي، جمال خاشقجي مضيفا انه اتصل بمسؤولين سعوديين على أعلى المستويات بخصوص القضية.



وتابع ترامب بأنه يرغب بإحضار خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، إلى البيت الأبيض والسماع منها.



وأضاف الرئيس الأمريكي بأنه يريد معرفة الحقيقة، وإذا ما كان أناس شاهدوه يخرج من القنصلية أم لا.

وكشف ترامب أنه يعمل عن كثب مع تركيا بخصوص خاشقجي ويعتقد أنه سيعرف الحقيقة.

في سياق متصل أفادت وكالة "​رويترز​" بأن "​المخابرات البريطانية​ مقتنعة بأن الصحفي ​جمال خاشقجي​ قُتل داخل القنصلية بجرعة مخدرة زائدة".

كما ذكرت الوكالة أنه "يعتقد مسؤولون أتراك أن خاشقجي كان يرتدي ساعة آبل يمكنها توفير موقعه"،