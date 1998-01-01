الرجوب يثمن اشتراط “الاتحاد الأوروبي” على “كان” الإسرائيلية بعدم بث المباريات في المستوطنات

رام الله/سما/

ثمن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب قرار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، الذي يمتلك حقوق البث لعدة بطولات دولية في كرة القدم، باشتراطه على شركة البث العام الإسرائيلية (كان) بعدم بث المباريات في المستوطنات غير الشرعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ان كانت تريد الاحتفاظ بالحقوق التي ابتاعتها لبث هذه المباريات.

وأكد الرجوب في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يعد انتصارا للمواثيق والنظم الرياضية الدولية، والشرعية الدولية، والنظام الأساسي للفيفا الذي يحظر على اتحاداته الاعضاء ممارسة أية أنشطة ذات صلة لكرة القدم على أراضي اتحاد آخر.

ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحتذاء مثال اتحاده الأوروبي العضو، واتخاذ قرار حاسم تجاه الحالة اللاشرعية التي يستمر في انتهاجها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، بسماحه لهذه الأندية في الأراضي الفلسطينية المحتلة باللعب في الدوري الإسرائيلي الرسمي، في تجاوز سافر لنظام الفيفا الأساسي، ولتوصية الأمم المتحدة للفيفا في رسالة مساعد الأمين العام لشؤون الشباب والتنمية، التي أكدت عدم قانونية هذا السلوك.