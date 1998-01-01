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إسرائيل تناقش مجددا إعدام منفذي العمليات الاثنين المقبل

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تناقش مجددا إعدام منفذي العمليات الاثنين المقبل



القدس/سما/

ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية، أن مشروع قانون الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين سيعاد طرحه من جديد يوم الاثنين المقبل.

وقال موقع واللا العبري، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون سيطرح من جديد يوم الاثنين المقبل مع بدء الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي.

وبحسب الموقع، فإن الحزب سيطلب التصويت على مشروع القانون مع بدء دورته الشتوية الجديدة. مشيرًا إلى أنه كان اقترحه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية قبل أن يتم وقفه.

وكان من المقرر أن يتم إجراء مناقشات داخلية بشأن القانون خاصةً في المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، وكذلك من قبل رؤساء الائتلاف الحكومي، بالرغم من أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة.

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