الصحة: 3013 حالة جديدة في مراكز الصحة النفسية بالضفة

رام الله/سما/

أفادت وزارة الصحة بحدوث ازدياد في عدد الحالات الجديدة المسجلة في مختلف مراكز الصحة النفسية في محافظات الضفة الغربية خلال العام الماضي حيث بلغت 3013، ما يعكس ازدياد ثقة المواطنين في خدمات الصحة النفسية الحكومية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، لمناسبة يوم الصحة النفسية العالمي، والذي يصادف اليوم الأربعاء العاشر من أكتوبر، أن خدمات الصحة النفسية في الضفة الغربية تقدم من خلال 14 مركز وعيادة صحة نفسية ومجتمعية متخصصة، منها مركز متخصص بالصحة النفسية للأطفال واليافعين في مديرية صحة شمال الخليل هذا بالإضافة الى مستشفى الدكتور سعيد كمال للأمراض النفسية وتعمل جميع هذه المرافق تحت الاشراف الفني لوحدة الصحة النفسية.

ويعتبر يوم الصحة النفسية العالمي مناسبة للمناصرة والتوعية حول الصحة النفسية ويركز في هذا العام على موضوع "الشباب والصحة النفسية في عالم متغير".

وجدير بالذكر أن معظم الحالات الجديدة المسجلة لدى وزارة الصحة تعاني من الاضطرابات النفسية الشائعة مثل القلق والاكتئاب .

وقد أظهر توزيع الحالات النفسية الجديدة المسجلة في مراكز الصحة النفسية والمجتمعية عام 2017 حسب الجنس تسجيل 1790 حالة من الذكور بنسبة 59.4% و 1223 حالة من الإناث بنسبة 40.6%، فيما أظهر التوزيع العمري أن معظم الحالات في الفئة العمرية ما بين 25 و49 سنة، وقد بلغ عددها 1220 حالة بنسبة 40.5% من مجموع الحالات.

وتقدم وزارة الصحة خدمة العلاج النفسي للحالات النفسية الشديدة مجاناً، وقد دأبت وزارة الصحة على تدريب كوادرها وفقاً للمعاير العالمية واحدث البروتوكولات العلاجية وذلك للنهوض بخدمات الصحة النفسية في فلسطين.